Frieza e crueldade: Corretor de imóveis foi assassinado por garotas de programa

Toledo – A Polícia Civil de Toledo prendeu na manhã dessa segunda-feira (16) duas mulheres suspeitas da morte do corretor de imóveis Silvio Fermino de Lima, de 62 anos. Conforme a polícia, Natiele de Camargo Forcato, 18 anos, e Tainara Regina da Silva Neves, 19 anos, teriam assassinado o homem em casa, “desovado” o corpo em uma plantação e depois incendiado o carro dele para destruir as provas do crime.

O delegado-chefe da 20ª SDP, Donizete Botelho, destacou a frieza das acusadas ao confessarem o crime.

Segundo ele, Natiele contou que tinha uma relação com Silvio havia alguns meses e que ele foi morto durante relação sexual com ela: a amiga Tainara teria entrado no quarto com uma faca e passou a esfaquear Silvio, que ao mesmo tempo era sufocado por Natiele com um travesseiro, sem dar chance de a vítima se salvar, que além da idade, tinha uma prótese na perna esquerda.

De acordo com a polícia, após o crime, as duas tentaram limpar a casa de Silvio, colocaram o cadáver no porta-malas do próprio carro da vítima e o levaram até o local onde foi ocultado. E incendiaram o veículo para destruir as provas do crime.

Após serem ouvidas, as duas levaram os investigadores até o local onde o corpo do corretor foi deixado e também onde o carro dele havia sido incendiado, às margens de uma estrada rural na Rodovia PR-239, que liga Toledo a Assis Chateaubriand.

Dinheiro motivou crime

A Polícia Civil destaca que a possível motivação do crime seria para que as se apossassem do dinheiro de Silvio Fermino de Lima. Isso porque nos dias seguintes ao crime as duas usaram o cartão bancário dele para fazer diversas compras no comércio de Toledo. Natiele de Camargo Forcato tinha a senha do cartão e sabia a quantia que havia na conta bancária devido à proximidade com a vítima.

O crime

O corretor Silvio Fermino de Lima estava desaparecido desde o dia 7 de setembro. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 23h do dia 6 deste mês. O corpo de Silvio foi encontrado no último dia 12 em meio a uma plantação em Toledo, enrolado em um cobertor, com diversos ferimentos de faca.

As duas acusadas tiveram a prisão preventiva decretada e são investigadas pelo crime de latrocínio e ocultação de cadáver.

Cláudia Neis