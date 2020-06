FPrA dialoga com autoridades para liberar autódromos e kartódromos

Rubens Gatti conversa com autoridades de saúde dos municípios e do governo buscando reabrir autódromos e kartódromos no Paraná - Foto: Vanderley Soares

Rubens Gatti conversa com autoridades de saúde dos municípios e do governo buscando reabrir autódromos e kartódromos no Paraná - Foto: Vanderley Soares

No momento em que diversos segmentos da economia começam o processo de reabertura em função da pandemia do coronavírus, a FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) mantém dialogo com autoridades de saúde e esportivas para a liberação de autódromos e kartódromos do Paraná. Em um primeiro momento, as praças esportivas seriam liberadas para treinos e, em seguida, para competições, sem a presença do público.

Rubens Gatti, presidente da FPrA, informa que está conversando com autoridades dos municípios e do governo do Paraná. Gatti destaca que a FPrA e a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) baixaram portarias normatizando como será a prática do automobilismo que impossibilite a disseminação do coronavírus. Mas a volta das atividades só será possível com a autorização das autoridades de saúde dos municípios e do Estado. “Estamos levando informações a todos os municípios e à Secretaria de Saúde do Paraná. Tudo precisa ser feito com segurança, mas temos que buscar um retorno para que possibilite às classes trabalhadoras da cadeia do automobilismo voltar a ter renda”, frisa Gatti.

Rubens Gatti também informa que, em Cascavel, o Autódromo Zilmar Beux e o Kartódromo Delci Damian já estão liberados para treinos há alguns dias. O Kartódromo Raceland Internacional, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, também está aberto para treinos. Essas três praças seguem as determinações das autoridades de saúde e das portarias da FPrA e da CBA. Até agora tudo tem funcionado bem. “Estamos trabalhando para também liberar os autódromos de Curitiba e Londrina e os kartódromos de todo o Estado. “O Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, tem uma situação peculiar porque irá sediar a Copa Brasil, que foi adiada de outubro deste ano para fevereiro de 2021. Muitos pilotos e equipes buscam realizar treinos preparatórios, que podem ser feitos com medidas de distanciamento, como já estão sendo feitas em Cascavel e no Raceland”, completa Rubens Gatti.

João Pedro Maia

Focado em manter sua boa forma física e técnica para quando puder voltar às competições, o paulista João Pedro Maia (BPAM) tem se dedicado a diversas atividades “extra pista”. Nas no último sábado esteve mais uma vez no Autódromo de Piracicaba, quando novamente treinou com um carro da Fórmula Vee.

Copa SPR

Assim como todos os eventos esportivos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, a Copa SPR Light de Kart se viu forçada a interromper suas atividades por conta da pandemia do coronavírus. A interrupção chegou logo após a disputa da primeira das quatro etapas previstas, em março, quando cerca de 100 pilotos estiveram presentes no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). Os promotores agora se movimentam para buscar a retomada de suas atividades. Para tanto, Jorge Garcia, seu promotor e organizador, tem participado de reuniões na Fauesc (Federação de Automobilismo de Santa Catarina), que, por sua vez, trabalha com as autoridades estaduais para obter a liberação oficial para reabrir o kartódromo para competições.

Hamilton

Depois de Valtteri Bottas, ontem foi a vez do inglês Lewis Hamilton treinar no Autódromo de Silverstone, na Inglaterra. A Mercedes prepara seus pilotos para o retorno da Fórmula 1.