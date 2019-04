Foz recebe FNDE mais Brasil para capacitar gestores estaduais e municipais de educação

Foz do Iguaçu receberá nesta terça-feira (23) o FNDE Mais Brasil: Em ação pela Educação, o projeto do Governo Federal que leva palestras e atendimentos individualizados aos técnicos e gestores estaduais e municipais de educação. O evento seguirá até quarta-feira (24) no Hotel Golden Park Internacional Foz (R. Alm. Barroso, 2006 – Centro).

O evento visa capacitar os gestores para a correta execução dos programas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), além de aprimorar o monitoramento da prestação de contas na área. A iniciativa tem como objetivo reforçar a proposta de investir na gestão estratégica e financeira do FNDE, por meio de capacitação e atendimento individualizado aos técnicos envolvidos na gestão da educação nos municípios e estados brasileiros.

“Foz do Iguaçu foi a cidade escolhida para sediar o evento a nível Sul do Brasil. Os outros encontros acontecerão em seis capitais” disse a secretária de educação Maria Justina da Silva. “Para nós é algo muito significativo, já que Foz centralizará os debates”, acrescentou.

O FNDE é responsável por executar parte das ações do MEC relacionadas à Educação Básica, prestando auxílio financeiro e técnico aos municípios e executando ações que contribuam para uma Educação de qualidade. Ele tem como finalidade captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de projetos de ensino e pesquisa, de acordo com as diretrizes do planejamento nacional da Educação. A execução de alguns projetos relacionados à Educação Superior e ao Ensino Técnico também é de responsabilidade do FNDE.

Também receberão o evento as capitais: Recife (21 e 22 de maio); Belém (11 e 12 de junho); Belo Horizonte (16 e 17 de julho); Campo Grande (03 e 04 de setembro); Salvador (08 e 09 de outubro); Macapá (05 e 06 de novembro) e Rio de Janeiro (03 e 04 de dezembro).

Programação

Dia 23/03

08h00 – 9h00 – Credenciamento

09h00 – 10h00 – Solenidade de abertura

10h00 – 11h00 – Conhecendo o FNDE

11h00 – 12h00 – Atuação do Banco do Brasil;

14h00 – 15h00 – Monitoramento e Execução de Obras

15h00 – 16h00 – Prestação de contas de Obras

16h00 – 17h00 – Programa Nacional de Alimentação Escolar

17h00 – 18h00 – SIOPE / Fundeb

Dia 24/03

09h00 – 10h00 – Execução do Plano de Ações Articuladas – PAR

10h00 – 11h00 – Prestação de contas do Plano de Ações Articuladas – PAR

11h00 – 12h00 – Prestação de contas – SiGPC

14h00 – 15h00 – Compras Públicas

15h00 – 16h00 – PDDE

16h00 – 18h00 – Transporte Escolar