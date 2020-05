Foz do Iguaçu terá o primeiro cinema drive-in

Em junho, Foz do Iguaçu terá o primeiro cine drive-in, estilo que certamente você já viu em algum filme, principalmente em cinema de época. Agora, com a pandemia e a exigência de um distanciamento social, o modelo de assistir filmes de dentro do próprio carro será uma opção de lazer na cidade. A venda de ingressos deve começar em breve e será toda coordenada pelo Visit Iguassu, em parceria com o Cataratas JL Shopping e Cine Cataratas na exibição dos filmes, e apoio do Recanto Cataratas Hotel, local onde será montada a estrutura.

O estilo cine drive-in, apesar de ter ganhado fama através dos filmes americanos, foi criado há mais de um século na cidade de Las Cruces, México. Mas foi em 1933 oficialmente patenteada, quando, após muitos testes em seu quintal, o magnata Richard Hollingshead Jr. abriu o seu primeiro cinema, na cidade de Nova Jersey. Aos poucos a prática foi se popularizando, atingindo o seu auge entre as décadas de 50 e 60, quando somente nos EUA, havia mais de 4 mil cinemas drive-ins, a maioria em áreas rurais. No Brasil, o Cine Drive-in de Brasília é o único em funcionamento no país desde 1973, até hoje.

Iguaçu Cine Drive-in

O estilo voltou a ser opção com a necessidade de distanciamento social. Cidades como Curitiba e até nossa vizinha Ciudad del Este, já promoveram a experiência como atividade de entretenimento voltado à população. Em Foz do Iguaçu, a primeira sessão tem data prevista para a primeira quinzena de junho, com dois horários diários e com capacidade para aproximadamente 150 veículos, o que pode gerar um público de 600 pessoas por sessão.

A iniciativa é do Visit Iguassu e visa, além de levar um pouco de lazer e diversão à população, gerar receita para a entidade e manter o trabalho de promoção turística. “O Visit é uma entidade sem fins lucrativos e com as mudanças provocadas pela Covid-19, está sem fonte de renda para manter os trabalhos de promoção, captação de eventos e capacitações, já há dois meses. O evento também prevê uma ação social, cuja arrecadação será definida junto aos parceiros”, comenta a Diretora Executiva da entidade, Cristiane Santos.

A ação também tem o apoio e suporte da Secretaria Municipal de Turismo que orientará na tomada de todas as medidas de prevenção e segurança em relação à Covid-19.