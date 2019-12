Foz do Iguaçu/PR – O Comando Tripartite, organismo tri-nacional formado por autoridades da área de segurança do Brasil, Argentina e Paraguai realiza sua 290ª reunião nesta quinta-feira(12), às 10h no auditório da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Na reunião foram tratados assuntos gerais no que diz respeito à segurança dos três países, especificamente visando melhorias nos sistemas de comunicação entre eles.