Foz do Iguaçu receberá primeiro fórum brasileiro de investimentos no turismo

Foz do Iguaçu será palco do primeiro fórum brasileiro de desenvolvimento do turismo. Entre os dias 15 e 17 de maio, a cidade receberá a primeira edição do Encontro de Líderes.

O evento, inédito no país e que deverá se tornar anual, será realizado no Wish Resort Golf & Convention. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas pelo site https://www.mercadoeeventos.com.br/encontro-de-lideres.

No evento, são esperados empresários, gestores públicos, investidores, representantes de organismos como Banco Mundial, BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), CAF (Confederação Andina de Fomento), BNDES, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Prodetur, agências de fomento e fundos de investimentos nacionais e internacionais.

Já estão confirmadas presenças de fundos de investimentos dos Estados Unidos, Canadá e China.

A organização do Encontro de Líderes é do jornal Mercado & Eventos em parceria com a Promo Marketing Inteligente, e conta com apoio do Ministério do Turismo, Confederação Nacional do Comércio (CNC), Governo do Ceará, Frente Parlamentar do Turismo, Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes de Turismo – Anseditur, e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, dentre outros.

Na agenda estão previstos painéis, palestras e entrevistas com conteúdo técnico sobre como e onde captar investimentos. Ainda estão programadas reuniões de negócio e a promoção de ações para o desenvolvimento sustentável do turismo.

Pensando grande

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla, destaca que a ideia é que o evento cresça e se consolide como um grande fórum de investimentos do Brasil e da América do Sul. “Nossa referência são os fóruns de investimentos de Cannes, Davos e Dubai. Estamos pensando grande”, afirma.

Ainda de acordo com Piolla, o Encontro de Líderes “é uma oportunidade única para apresentarmos novos projetos de infraestrutura e de empreendimentos que vão transformar Foz do Iguaçu. Temos investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão, tanto do setor público como da iniciativa privada, previstos para acontecer nos próximos três anos”, observa.

Atração de investimentos

“Queremos agregar e gerar conhecimento e ideias para que o setor tenha um crescimento contínuo”, disse Gisele Lima, diretora da Promo.

Roy Taylor, presidente do M&E, por sua vez, destacou a necessidade dos destinos em atrair investimentos privados e de melhorar o ambiente de negócios no Turismo.

Segundo ele, o Encontro de Líderes trará justamente esta discussão para gerar ideias e soluções. “A geração de negócios é o objetivo final de todo empreendedor. No entanto, um ambiente altamente regulado e burocrático espanta investimentos e, consequentemente, trava o avanço desta indústria no Brasil”.

Programação

A programação começa com um jantar de boas vindas no dia 15 de maio, onde estarão presentes autoridades e grandes nomes do setor. No dia 16, será realizado um painel com representantes do governo federal, bancos nacionais e internacionais e fundos de investimento para falar sobre diretrizes, formatos de captação e estratégias para o desenvolvimento do Brasil através do turismo.

No mesmo dia, investidores subirão ao palco para falar sua visão sobre o mercado e o que eles buscam no setor. Fechando a primeira parte do evento, instituições financeiras falarão sobre a liberação de recursos no painel “Financiamentos para o Setor Turístico como fator essencial de crescimento sócio econômico”.

Abrindo a segunda parte do Encontro de Líderes, a CNC falará sobre conhecimento e qualificação para o desenvolvimento do setor turístico.

O quinto painel volta a falar sobre financiamentos, mas desta vez abordando quais as fontes de recursos para um desenvolvimento sustentável.

Um dos destaques do evento será o painel “Competitividade do Brasil no Mercado Internacional para incremento de ingresso de divisas”. Fechando o dia, serão apresentados cases de sucesso dos setores públicos e privado para o desenvolvimento do turismo.

O dia 17 será inteiramente focado em investimentos, captação de recursos e apoio técnico para apostar no setor. Fundos de Investimentos, agências de fomento abordarão temas como “Cenários, comportamento e tendências do mercado por fundos de investimentos”, “Programas e linhas de crédito para o desenvolvimento do setor” e “Financiamentos e apoio técnico para projetos focados na melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável na transversalidade do turismo”.

Haverá ainda um painel sobre investimentos em Foz do Iguaçu e nas três fronteiras.