Foz do Iguaçu – Durante os dias 3 e 4 de outubro será realizado em Foz do Iguaçu o primeiro Fórum Trinacional sobre Violências. O evento tem por objetivo identificar e analisar as melhores estratégias para o enfrentamento da violência no País e na região transfronteiriça, considerando os dados demográficos, socioeconômicos, culturais, familiares, educacionais e comportamentais, subsidiando indicadores para a elaboração de ações e estratégias de políticas públicas na prevenção da violência e vulnerabilidades em regiões de fronteira.

O Fórum surgiu a partir da iniciativa de um Grupo de Trabalho para a Integração das Ações da Saúde, que é coordenado pela professora da Unioeste Elis Maria Teixeira Palma Priotto. Esse grupo foi constituído pela Itaipu Binacional como projeto de extensão da Unioeste.

A programação está disponível no site https://forumtrinacionalvi.wixsite.com/forumtriviolencias.