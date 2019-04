Formação de guardas municipais

Após uma longa espera, começará na próxima segunda-feira (8) o Curso de Formação Profissional dos novos guardas municipais de Cascavel. A cerimônia de apresentação dos novos servidores está agendada para esta sexta-feira (5). A convocação dos candidatos aprovados nas etapas de provas escrita e de aptidão física, exames pré-admissionais e na investigação social ocorreu dia 27 de março. São 74 candidatos na condição de servidor-aluno, que devem se apresentar para ato solene e ingresso no curso, que será ministrado no 6º Batalhão da Polícia Militar. Com duração de 864 horas, a formação deve complementar, ampliar e desenvolver o nível de conhecimento teórico e prático necessário para o futuro desempenho das atribuições relacionadas ao cargo de guarda municipal. As atividades ocorrem em período integral, exigindo dedicação exclusiva com pagamento de bolsa-auxílio de R$ 1.603,63 durante o curso.