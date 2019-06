Fogo é registrado em prédio abandonado

Um princípio de incêndio foi registrado ontem em um imóvel abandonado na área central de Cascavel, na Rua Carlos de Carvalho, quase esquina com a Rua Recife. Populares viram fumaça saindo do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. O fogo foi controlado rapidamente.

Conforme os bombeiros, o fogo pode ter sido causado por pessoas que moram de maneira ilegal no local. Pela janela era possível ver grande quantidade de lixo nos cômodos.

Populares afirmam que o imóvel é da Prefeitura de Cascavel, pois já foi sede do IPMC (Instituto da Previdência do Município de Cascavel). No fundo existem restos de abrigos de pontos de ônibus amontoados.

A prefeitura foi questionada se o imóvel pertence ao Município e se deve haver ações para garantir maior segurança no local, mas não houve retorno.