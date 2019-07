Fogo destrói casa ocupada por andarilhos

Uma casa de madeira que, de acordo com vizinhos, era ocupada por andarilhos e usuários de drogas foi consumida pelo fogo na tarde de ontem (24). O imóvel fica na Rua Visconde do Rio Branco, quase esquina com a Rua Rio de Janeiro, no Centro de Cascavel. Moradores da região disseram que pelo menos cinco pessoas viviam no local que estava abandonado e que já havia sido registrado fogo há alguns dias na casa, provocado pelos próprios ocupantes, mas que as chamas haviam sido controladas sem causar prejuízos na estrutura.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio de ontem. Conforme os bombeiros, ninguém estava no imóvel.

As chamas atingiram também o prédio que fica ao lado. Ele estava fechado e a porta precisou ser cerrada pelos bombeiros para evitar que o fogo se alastrasse.

Outros incêndios

Mais seis incêndios foram registrados ontem, todos de grandes proporções e em áreas de vegetação. Um deles foi na região do Bairro Tropical 3. O fogo se alastrou rapidamente em uma área de vegetação seca e ofereceu risco a plantações próximas, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

