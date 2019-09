Fogo destrói área perto do aeroporto

Um incêndio ambiental de grandes proporções destruiu uma extensa área de vegetação e reserva de eucaliptos no Bairro Guarujá, nas proximidades do aeroporto de Cascavel, na tarde de segunda-feira (9).

Por conta da vegetação seca e das rajadas de vento, que de acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) chegaram a 70 km por hora, as chamas se espalharam rapidamente e diversas equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao fogo.

Bombeiros do Aeroporto também auxiliaram no trabalho que levou mais de duas horas para ser concluído. A fumaça densa encobriu o aeroporto em alguns momentos, mas não houve registro de que algum voo tenha sido prejudicado.

Outro incêndio ambiental de grandes proporções foi registrado na BR-277, próximo a Santa Tereza do Oeste. Uma grande área de vegetação foi consumida pelo fogo. O trabalho de controle das chamas também durou mais de três horas.