Fluminense perde volante Allan e Caio Henrique pode ir para o Grêmio

O Fluminense perdeu o volante Allan para o Atlético-MG. O jogador pertence ao Liverpool mas estava emprestado ao Tricolor carioca desde fevereiro do ano passado. Na tarde desta segunda-feira (6), o Galo acertou a contratação do volante por cerca de 3 milhões de euros (R$ 13,6 milhões), mas só fará o anúncio oficial nos próximos dias. Outro jogador que deve deixar o clube caroca é o lateral Caio Henrique, como explicou o Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que conversou por quase uma hora com os jornalistas pela manhã.

De acordo com o dirigente, Caio Henrique – emprestado ao Tricolor pelo Atlético de Madrid – pode ser usado numa negociação envolvendo Everton do Grêmio . “Essa é a situação. Não deve ficar. Fizemos todo o esforço. Mas não vou sair da minha linha, seja por questão de gastos ou por questão de compra”. de

Não houve anúncio de nenhum reforço, mas segundo Bittencourt há cinco ou seis negociações bem adiantadas. “Tenho uma filosofia de falar em jogador só quando assinar contrato, porque pode haver reviravolta”.

O presidente do Flu reiterou o interesse em trazer o ídolo Fred, mas ressalta a dificuldade de contratar jogadores do Cruzeiro. “Praticava salários altos e contratos longos. Talvez só 10% ou 20% dos clubes brasileiros possam absorver jogadores com esses salários (…) Falaram que estive reunido com o Fred ontem. Não é verdade. O Fred está se reapresentando no Cruzeiro hoje. Óbvio que tenho interesse em repatriar o Fred. Mas não trabalho com mentira, trabalho com verdade”.

Segundo Mário, o técnico Odair Hellman planeja um elenco de 25 jogadores. O Fluminense começa a temporada no dia 19 de janeiro jogando contra a Cabofriense, pela Taça Guanabara.