Fla x Bangu marca o reinício do Carioca nesta quinta-feira

Rio de Janeiro – Após um longo período de discussões, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou a volta do Campeonato Carioca 2020. A primeira partida será entre o Flamengo, atual campeão da competição, e o Bangu, nesta quinta-feira (18), às 21h. Por conta do impasse nas negociações entre o rubro-negro e a Rede Globo, a partida não deve ser transmitida na TV. A partida abre a 4ª e penúltima rodada da Taça Rio.

No Fla, após mais de três meses sem jogar, o Flamengo Jorge Jesus, que renovou contrato, deve mandar a campo o que tem de melhor. A única mudança fica por conta de Gustavo Henrique, que deve ceder lugar para Léo Pereira completar dupla de zaga com Rodrigo Caio.

Com isso, a provável escalação do Flamengo será: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

No Bangu, a missão em busca de uma vaga na semifinal é conseguir um bom resultado diante do atual campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, além de torcer contra o Boavista, que enfretará a Portuguesa amanhã, às 15h30.

OUTROS JOGOS

Os demais jogos da rodada ficaram assim: Madureira x Resende (15h45) e Vasco x Macaé (16h) no domingo (21), e Botafogo x Cabofriense (17h30) e Fluminense x Volta Redonda (20h) na segunda-feira (22).