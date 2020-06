Fim de semana tem três assassinatos e um achado de cadáver em Foz do Iguaçu

O fim de semana foi marcado pela violência em Foz do Iguaçu. Entre sábado (6) e domingo (7), foram registrados três assassinatos e um achado de cadáver no Rio Boicy.

O primeiro caso foi na madrugada de sábado (6), no final da Avenida Brasil, local conhecido como Favela do Cemitério, onde um homem de 34 anos acabou sendo assassinado a tiros. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já na tarde de sábado, um rapaz foi morto dentro do carro após uma colisão na Avenida Gramado. De acordo com informações, o motorista do veículo, de 32 anos, teria se envolvido em um acidente de trânsito, no qual teria sido atingido por vários disparos de arma de fogo. O homem perdeu o controle do veículo e bateu contra uma cerca. O Siate foi acionado para socorrer a vítima, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos.

O carro que teria se envolvido no acidente foi encontrado queimado minutos após o criem na área rural de Foz do Iguaçu.

O terceiro caso foi registrado ainda na tarde de sábado. Após denúncia anônima, o corpo de um homem foi encontrado morto no Rio Boicy, próximo ao Estádio do ABC, no Jardim Claúdia. Segundo informações, o jovem teria sido morto na quarta-feira e o corpo jogado no rio.

O final de semana violento terminou na noite de domingo (7), no Jardim Califórnia, quando um homem de 49 anos foi morto com disparos de arma de fogo nas costas. O homem chegou ser socorrido pelo Siate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro do Hospital Municipal.

Os quatro casos são investigados pela Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu.