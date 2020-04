Fifa pretende ampliar número de substituições durante partidas

As cinco substituições seriam adotadas temporariamente. O argumento para a mudança é que a freqüência das partidas poderia aumentar o risco de lesões, sobrecarregando os jogadores. Cada equipe terá direito a interromper a partida três vezes para as substituições, além dos intervalos, como já ocorre normalmente. Em uma disputa com prorrogação, cada time terá direito a fazer uma sexta alteração.

A decisão ainda precisa ser aprovada pela Conselho Internacional de Futebol (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol mundial. Além disso, a utilização da nova regra caberia aos organizadores das competições. Em partidas do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a definição passaria pela CBF.

Fonte: Agência Brasil