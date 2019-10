Festival infantil Cirandar chega a Foz do Iguaçu dia 12

Levar conhecimento às crianças de maneira lúdica e deixando as melhores lembranças. Com este intuito o projeto Cirandar chega pela primeira vez a Foz do Iguaçu no próximo sábado (12), com ações gratuitas e voltadas a crianças e a toda comunidade.

Com apoio da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, através da Diretoria de Assuntos Internacionais, além da correalização da Fundação Cultural, o Cirandar traz em sua programação, apresentações folclóricas brasileiras e de países da América Latina, cortejo de maracatu e com a participação das comunidades árabe, chinesa e japonesa, além de artistas locais, num evento aberto à toda a comunidade na praça da Paz, das 13h às 19h.

Realizada em parceria com a comunidade artística, produtores, iniciativa privada e iniciativa pública, a edição 2019 do evento terá duas etapas, em Curitiba e em Foz do Iguaçu. Em destaque, uma programação de altíssima qualidade para entreter as crianças e todas as famílias, um espetáculo que reúne tópicos do folclore infantil com roupagens atuais por meio de cirandas de roda, contação de histórias, circo, teatro, música, dança e performance.

A expansão do Cirandar para o interior do Paraná começa a se confirmar com a chegada do evento em Foz do Iguaçu. “Através das atividades realizadas, buscamos aproximar o público – as crianças e toda a comunidade – de um conteúdo fadado ao esquecimento, tornando-o mais palatável,atualizado e numa linguagem acessível, preservando nossas raízes. A intenção é criar uma cultura de informação da arte, do resgate dos valores tradicionais com circulação em todo estado”, afirma a produtora cultural Beth Capponi, idealizadora do projeto.

A edição 2019 do Festival Infantil Cirandar é uma realização do Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial da Cultura e Comunicação, com patrocínio da Sanepar.

Tempo

A primeira edição do Festival Infantil Cirandar foi realizada em 2012, no Grande Auditório do Teatro Guaíra, em uma ação voluntária de produtores, artistas e empresários. A partir de 2013, o evento passou a ser realizado no Parque Barigui para um público de mais de 20 mil pessoas, fazendo parte das festividades do Dia da Criança organizadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba.

Em 2014, em conjunto com o projeto Evoluir Sustentável de São Paulo, o Cirandar passou a ter oficinas de arte e sustentabilidade, realizadas em paralelo com a programação cultural que acontece no palco. Sempre realizado de forma independente, a partir de 2018, o projeto recebeu a chancela de dois mecanismos de incentivo: Lei Rouanet e Mecenato Municipal de Curitiba.

Acesse e conheça mais sobre o Cirandar:

@festivalinfantilcirandar

www.festivalinfantilcirandar.com

https://www.facebook.com/festivalinfantilcirandar/

Serviço:

Cirandar

Data: 12 de outubro

Local: Praça da Paz (centro da cidade)

Horário: das 13h às 19h.

Atrações: Cirandas de roda, maracatu, circo, música, dança e performances; apresentações folclóricas brasileiras e de países da América Latina; yoga, espaço lounge com brincadeiras; participação das comunidades árabe, chinesa e japonesa.