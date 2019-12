Felipe e Caíto Carvalho têm boa temporada

Os irmãos Felipe e Caíto Carvalho representaram Cascavel em duas das mais importantes competições do automobilismo brasileiro, o Turismo Nacional (Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6) e a Copa HB20. Eles consideram que a temporada boa, mas esperavam um pouco mais.

Felipe sagrou-se vice-campeão da Classe 1A no Turismo Nacional, com 193 pontos. Caito se classificou na quarta colocação, com 166 pontos. Já na Copa HB20, competindo na categoria Pró, Caíto se classificou em sexto, com 76 pontos e Felipe foi o sétimo, com 73 pontos.

Segundo Felipe Carvalho, a temporada foi boa, mas poderia ser melhor. “Toques em momentos importantes das provas e algumas quebras dificultaram um pouco as coisas e nos impediram de buscar o título no Turismo Nacional. Mas fomos competitivos durante todo o ano”, acentua Felipe.

Já Caíto Carvalho, que na prova 2 da etapa de Cascavel da Copa HB20, foi protagonista de um acidente espetacular na saída do Curvão, que os acidentes e quebras o impediram de brigar pelo título. “Representamos bem Cascavel no cenário nacional. Foi um ano de fortes emoções”, completa Capita.