Feira da Mauá volta funcionar neste domingo (31)

A feira do produtor da avenida Mauá volta funcionar no tradicional local a partir de domingo, 31, com medidas rígidas de segurança contra o coronavírus. A feira foi transferida para o estacionamento do Estádio Willie Davids, como medida de prevenção à doença. O atendimento será das 7h às 12h, nas duas vias para evitar aglomerações.

O número de bancas permanece o mesmo: 110 barracas. Entre as medidas adotadas, estão 2 metros entre barracas, a proibição de consumo de produtos no local, distância de 1 metro entre atendentes e clientes, além de orientações sobre como higienizar o hortifrúti para eliminar possível contágio. Agentes de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá (Semob) farão orientação sobre o trânsito com apoio da Guarda Municipal.

Feiras

As feiras livres, do produtor e orgânica voltaram funcionar há um mês, suspensas como medida de prevenção ao coronavírus. Decreto 578/2020 estabelece os horários de segunda a sexta, das 7h às 11h, das 16h às 20h e sábado e domingo das 7h às 12h, com todas as medidas de prevenção que devem ser adotadas pelos feirantes.