FC Cascavel embarca com elenco completo

Cascavel – De olho no reencontro com o Coritiba, seu algoz na semifinal da 1ª Taça, o FC Cascavel embarca para a capital do Estado nesta sexta-feira para no domingo desafiar o time alviverde pela 2ª rodada da 2ª Taça, às 16h, no Couto Pereira.

Para este jogo, a comissão técnica da equipe aurinegra tem todo o elenco à disposição. “Não temos ninguém lesionado e já recuperamos aqueles que estavam desgastados. Tenho todo o elenco à disposição e vou levar o melhor à Curitiba”, garante o técnico Paulo Foiani.

Assim, fica a expectativa para o retorno de Ricardo Lobo, titular da equipe durante quatro jogos e vice-artilheiro do time com dois gols, a um do goleador Tocantins.

É que Lobo desperdiçou uma cobrança de pênalti na semifinal com o Coritiba durante o tempo normal de jogo. Em seguida, afastou-se para tratamento e viu Bruno Lopes chegar e ser titular contra o Paraná Clube, no último sábado.

Cascavel CR

O Cascavel Clube Recreativo segue os preparativos para visitar o Cianorte no domingo, pela 2ª rodada da Taça Dirceu Krüger. O elenco tricolor treina em dois períodos nesta quinta-feira, enquanto a programação prevê atividades amanhã à tarde e sábado pela manhã antes do embarque para a Capital do Vestuário. Para este jogo, o zagueiro Correia é a única ausência para o técnico Allan All, que “fugiu” do hospital para acompanhar a vitória cascavelense sobre o Rio Branco no último domingo, depois de precisar ser internado por conta de um quadro de amigdalite na véspera do confronto.