Favoritos vencem na estreia do Paranaense 2020

O Paranaense de Futebol 2020 teve a primeira rodada encerrada no início da noite deste domingo (19) e foi marcada pelas vitórias, em casa, de Coritiba e Operário diante FC Cascavel e Cascavel CR, respectivamente. Com isso, Coxa e Fantasma se juntaram a Athletico, Londrina e Cianorte com três pontos na tabela de classificação.

No Couto Pereira, o FC Cascavel saiu na frente do placar com um gol logo aos 3min, com Paulo Baya, mas o Coritiba empatou com Guilherme Parede aos 16min do segundo tempo e virou com Robson aos 49min, no último lance do jogo, que marcou a estreia do técnico Barroca no Coxa e Caranhato no FC.

Em Ponta Grossa, a vitória do Operário sobre o Cascavel CR foi pelo placar mínimo, com um gol marcado por Schumacher no primeiro minuto do segundo tempo.

Nos jogos da tarde, o Londrina também fez seu dever de casa com um gol no finalzinho do jogo, ao vencer o PSTC por 2 a 1. O Tubarão abriu o placar com Matheus Bianqui aos 15min e os visitantes empataram aos 39min com Gerônimo, que logo em seguida ao gol londrinense, aos 18min, teve uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Matheus Albino. Na etapa final, aos 45min, o estreante Igor Paixão deu números finais ao jogo, decretando a vitória do Tubarão.

Já Rio Branco e Paraná Clube ficaram no empate sem gols em Paranaguá, na única igualdade da primeira rodada do Paranaense de Futebol 2020.

Cianorte e Athletico vencem fora de casa

Único visitante que fez a alegria de sua torcida mesmo longe de casa neste domingo (19), o Cianorte largou com vitória no Paranaense 2020 ao vencer o Toledo por 1 a 0 com um gol de Rodrigo Alves aos 30min do segundo tempo, no Estádio 14 de Dezembro, no oeste do Estado. No dia anterior, no jogo único que abriu o Estadual no sábado (18), o Athletico também somou pontos fora de casa, ao vencer o União por 3 a 1 em Francisco Beltrão, com um gol de Kleiton e dois de Pedrinho, que se credencia a artilheiro do campeonato. Já o de honra do time beltronense foi marcado por Léo Bertholo.

1ª RODADA

União Beltrão 1×3 Athletico

Rio Branco 0x0 Paraná

Londrina 2×1 PSTC

Toledo 0x1 Cianorte

Coritiba 2×1 FC Cascavel

Operário 1×0 Cascavel CR

2ª RODADA

Quarta-feira (22/1)

19h30 Londrina x Cianorte

20h FC Cascavel x Operário

20h Athletico x PSTC

20h Toledo x União Beltrão

Quinta-feira

19h30 Cascavel CR x Paraná

20h Coritiba x Rio Branco