Familiares e presos se reúnem em festa de Natal, em Marechal Cândido Rondon

Presos da Cadeia Pública de Marechal Cândido Rondon, no oeste paranaense, participaram de uma festa de Natal promovida pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), pela Pastoral Carcerária da Igreja Católica e pelo Conselho da Comunidade do município. O evento, que reuniu mais de 100 pessoas entre voluntários e representantes das instituições, detentos e familiares e aconteceu no último domingo (15).

Por ser um evento de caráter religioso, o pároco da cidade, padre André Boffo Mendes, e representantes da Pastoral Carcerária falaram sobre a data e os valores cristãos. “Ao longo deste ano, durante o trabalho que semanalmente desenvolvemos na unidade, sentimos a necessidade de celebrar o Natal de forma diferente, unindo os presos aos seus familiares. Juntamente com o Conselho da Comunidade e o Depen, pudemos realizar esse momento tão importante”, afirmou o padre André Boffo Mendes.

Reunir os presos a seus familiares foi a missão do evento. “O Departamento Penitenciário permite que, em datas festivas, haja uma reaproximação e, em alguns casos, a aproximação dos internos com os familiares. O Natal é a data que isso mais acontece, porque familiares que não costumam visitar os presos durante todo o ano, vêm para esta festa, embalados pelo espírito natalino”, afirmou o coordenador regional de Cascavel, Thiago Correia.

Segundo ele, as festas também são importantes para fazer regenerar nos presos o clima de paz, reconciliação e recomeço. “Esse é o momento que a gente usa para tentar plantar nos detentos a semente da ressocialização”, destacou o coordenador. No evento, além do momento de reflexão religiosa, ao lado dos familiares, os presos também tiveram a oportunidade de confraternizar.

Uma equipe voluntária trouxe música ao vivo e vários parceiros, de instituições públicas e da iniciativa privada, auxiliaram com a doação de alimentos que fizeram parte da ação. Ao final do evento, as crianças que participaram receberam presentes com a visita surpresa do Papai Noel. Para o coordenador regional, as parcerias que fizeram mais este evento acontecer fortalecem um trabalho positivo que é o objetivo do Sistema Penitenciário.

Para que todos os presos pudessem participar da ação, os voluntários dividiram os grupos por horários. Aos agentes penitenciários da unidade, coube a responsabilidade com relação à movimentação dos presos, da revista dos familiares e da segurança do evento. Para o presidente do Conselho da Comunidade de Marechal Cândido Rondon, Itamar Dall’ Agnol, são ações como essa, que vão integrar o preso à sociedade.

“O Depen faz um trabalho de dois lados: tem que cuidar dos presos e, na hora da necessidade, contê-los, mas por outro lado, permite que o Conselho e a Igreja, possam proporcionar ações como essa grande confraternização. A ressocialização faz parte do trabalho de todos. Mas o objetivo maior, é fazer com que o preso consiga entender que fora do crime ele também pode ter oportunidades”, explicou Dall’ Agnol.

“Sempre pensamos no egresso, naquele que vai voltar à sociedade. Muitas pessoas têm preconceito com a população carcerária e se esquecem que o preso é um ‘irmão’, [como dizemos no viés religioso], que errou e vai voltar para a sociedade, então quando ele voltar, que tipo de irmão nós queremos? trabalhamos muito isso e incentivamos praticas que possam ajudar essas pessoas”, completou o padre André.