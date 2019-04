A família de Sônia Miotto procurou a Polícia Civil no fim da tarde de ontem para comunicar o desaparecimento da mulher. Ela mora no Bairro Country em Cascavel, teria depressão e teria saído de casa e não retornado. Informações podem ser repassadas à polícia pelos telefones 190 ou 197, ou à filha de Sônia, no telefone (45) 99978-1235.