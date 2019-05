Cinco pessoas da mesma família foram detidas ontem pela Polícia Militar acusadas de tráfico de drogas e receptação, na região norte de Cascavel. Depois de uma denúncia anônima, a PM chegou à casa da família onde funcionava um ponto de tráfico de drogas. No local, além de porções de crack e maconha, foram encontrados: uma moto com placas adulteradas, um Jet Ski furtado e uma bicicleta. As cinco pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia, onde estão à disposição da Justiça.