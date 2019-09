Família acredita que corpo encontrado seja de patriarca

A família de Sebastião Prudente, de 65 anos, esteve na noite desta terça-feira (17) no IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel com a suspeita de que seja dele o corpo encontrado no fim da tarde no meio de uma plantação de soja, às margens da BR-467, em Cascavel.

Devido ao avançado estado de decomposição, eles farão exame de DNA para comprovar a identidade, mas os familiares acreditam que seja ele mesmo.

Sebastião é morador do Bairro Santo Onofre e está desaparecido desde o último dia 10.

Ainda não se sabe se ele morreu ou se alguém o matou.