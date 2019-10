Exército lança Operação Ágata

Lindoeste – Foi lançada ontem (14) a Operação Ágata/Fronteira Sul 4º Trimestre realizada pela 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, na área de fronteira.

A operação é desencadeada pelo Exército Brasileiro em conjunto com as demais forças armadas e os diversos órgãos de segurança pública e de fiscalização federais, estaduais e municipais em ambiente interagências, com o objetivo de fortalecer a presença do Estado na região e atuar contra ilícitos transfronteiriços e ambientais.

Para isso, são conduzidas operações preventivas e repressivas pontuais, tais como patrulhamentos terrestres e fluviais, estabelecimento de postos de bloqueio e controle de estradas, vias urbana e fluviais, revista de pessoas, veículos, embarcações e aeronaves, e intensificação da fiscalização de produtos controlados.

Ontem, foram montados postos em Cascavel e perto de Lindoeste.

A quem quiser colaborar com a Operação Ágata/ Fronteira Sul 4º Trimestre, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada disponibiliza um Disque Denúncia pelo telefone 181. A ligação é anônima e gratuita.