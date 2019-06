Excedente de vacinas zera em horas

Após atingir a meta de vacinação contra a influenza e ter imunizado 107,30% do grupo prioritário, algumas unidades de saúde de Cascavel disponibilizaram ontem as doses remanescentes. Mas durou pouco.

A campanha de vacinação encerrou na última sexta-feira (31) e quem não era parte da prioridade pôde tomar a vacina na segunda-feira (3).

Pela manhã, havia 1.840 doses. As unidades com maior número de excedentes eram Parque Verde (180) Interlagos (150); Vila Tolentino (140) e Brasmadeira (120). Já as unidades de Juvinopólis, Rio do Salto, Santa Barbara e Riviera tinham apenas dez cada uma.

Antes das 11h o excedente de vacinas já havia sido zerado.

Pela manhã, a 10ª Regional de Saúde enviou um remanescente distribuído de pela Secretaria de Saúde para as unidades do Claudete (50); do Cancelli (100); da Neva (50); do São Cristóvão (100) e do Guarujá (30). O estoque acabou antes das 17h.

Reportagem: Milena Lemes