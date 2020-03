Ex-presidiário é executado à tiros em Tapejara, colega ficou ferido

Gabriel dos Santos Gonçalves, 18, morreu baleado na madrugada desta sexta-feira (6), em Tapejara (município localizado a 52 quilômetros de Umuarama). Na mesma ocasião, outro jovem de 18 anos (não identificado) também foi alvejado e foi socorrido e levado para um hospital de Cianorte, onde permanece internado.

A Polícia Militar foi comunicada do fato que aconteceu no bairro Jardim Itália e verificou que Gonçalves, apesar da pouca idade, possui um longo histórico criminal, entre as passagens pela polícia, chegou a ficar recolhido na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste (Peco), depois que foi preso em 21 de janeiro deste ano sob acusação de tráfico de drogas em Cianorte, sendo liberado provisoriamente em 27 de janeiro.

Gonçalves morreu quando estava nos fundos do quintal da casa. O local foi isolado pelos PMs até a chegada de equipes do Instituto de Criminalística de Umuarama que fizeram uma averiguação da cena do crime, em busca de indícios que possam levar à identificação do autor. Depois o corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama, para o exame de necropsia.

O outro rapaz estava com Gonçalves no momento dos disparos se abrigou em outra casa, na rua Gênova e sobreviveu. Mesmo ferido ele foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado ao Pronto-Atendimento e depois transferido ao hospital. De acordo com os policiais militares, a arma usada no crime teria sido uma pistola de calibre 9 milímetros.