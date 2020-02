Ex-prefeito de Santa Tereza do Oeste é investigado na Operação Container

O Ministério Público do Paraná, a partir do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), realizou nesta quinta-feira (6) em Santa Tereza do Oeste, uma nova fase da Operação Container. O Gaeco cumpriu seis mandados de busca e apreensão em residências, uma empresa e na Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste. Estão entre os alvos o ex-prefeito Amarildo Rigolin, um ex-secretário municipal de Obras e Urbanismo (gestões 2009-2012 e 2013-2016) e uma servidora pública.

Os fatos apurados nessa fase dizem respeito a possíveis fraudes em dois certames licitatórios ocorridos nos anos de 2014 e 2015 no Município de Santa Tereza do Oeste. As licitações levaram à contratação de uma mesma empresa para executar o transporte e a destinação final de resíduos. O MPPR investiga o possível direcionamento dos dois processos, com a participação de agentes públicos.

Deflagrada em julho de 2018 pelo Núcleo de Guarapuava do Gaeco e do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), a Operação Container apura fraudes em licitação para contratação de serviços de coleta e destinação de lixo em várias cidades paranaenses. As ordens judiciais cumpridas nesta etapa foram deferidas ao Ministério Público pelo Juízo da Vara Criminal de Laranjeiras do Sul. Foram apreendidos computadores e documentos e ouvidos pelo MPPR suspeitos e testemunhas dos fatos sob investigação.