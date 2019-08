Ex-prefeito de Laranjal é assassinado a tiros

O ex-prefeito de Laranjal, Riolando Caetano de Freitas, de 65 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (28), no Centro da cidade. Segundo informações do Portal Nova Santa Rosa, o crime ocorreu em uma panificadora de Laranjal.

De acordo com populares, por volta das 20h30 um homem teria entrado no estabelecimento comercial e efetuado pelo menos seis disparos contra Riolando. Em seguida o homem fugiu. Riolando morreu no local.

Pelas imagens do circuito interno do estabelecimento comercial, o crime ocorreu às 20h36. O ex-prefeito de camiseta branca entra na panificadora e o assassino usando um boné segue atirando. O ex-prefeito cai atrás de uma mesa, e o homem ainda faz outros disparos.

A polícia faz buscas na região, mas até o momento o autor dos disparos não foi encontrado. Ainda não se sabe o que motivou o crime. A Polícia Civil de Palmital assumiu a investigação do assassinato.

Riolando Caetano de Freitas era bastante conhecido na Região. Administrou o município de Laranjal por dois mandatos: de 1993 a 1996 e de 2001 a 2004.

O corpo do ex-prefeito foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guarapuava.