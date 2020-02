Ex-policial brasileiro com 14 mandados em aberto é expulso do Paraguai

O Paraguai extraditou nessa quinta-feira (27), mais três brasileiros. Um deles é o ex-policial militar Antonio Batista Rodrigues, o “Rodriguinho” preso em Assunção em junho do ano passado. No Brasil, há 14 mandados de prisão contra ele, apontado como de sete tentativas de homicídio, além de homicídios, sequestros e organização criminosa. A reportagem é do Portal H2Foz.

“Rodriguinho”, de 62 anos, é também acusado de ter contratado os pistoleiros que atacaram o acampamento de índios na Fazenda Brasília do Sul, em Juti, em 2003. Sete índios ficaram feridos e o cacique Marcos Verón, na época uma das principais lideranças dos guarani-kaiowá em Mato Grosso do Sul, foi espancado e morreu com traumatismo craniano.

Outros dois brasileiros também foram expulsos e entregues à Polícia Federal brasileira. Lucas Tadeu Bresciani, preso na cidade de Yby Yaú em 22 de janeiro deste ano, é acusado de pertencer ao PCC (Primeiro Comando da Capital), enquanto Jacinto Mareco Argûello, detido em Pedro Juan Caballero na segunda-feira (24), é procurado pela Interpol.

Os três foram entregues à Polícia Federal do Brasil no posto de controle migratório de Pedro Juan Caballero.

Fontes: ABC Color e capitanbado.com