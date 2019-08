Estudantes de Arquitetura e Urbanismo criam maquetes

Os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Cascavel – Univel organizaram uma exposição de projetos no espaço comum do Centro Tecnológico. A atividade faz parte das disciplinas de Projeto I e Exposição de Projetos, ministradas pelos professores Édi Waldrich e Camila Nakano Carius.

Na disciplina de Exposição de Projetos, os alunos elaboraram uma proposta projetual de Escritório Junior de Arquitetura e Urbanismo da Univel em Contêiner, levando em conta o espaço físico da Univel, materiais e conceitos específicos.

O coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, Édi Waldrich, falou sobre a importância das atividades ainda no início da graduação: “As atividades práticas no curso de Arquitetura desafiam os acadêmicos e incentivam a criatividade, a busca por referências e auxiliam na percepção espacial e na manipulação formal. Os modelos tridimensionais produzidos pelos alunos despertaram a sensibilidade da percepção e da composição da forma através das obras representadas”, ressalta.

Já na disciplina de Projeto I, a proposta foi desenvolver maquetes em escala urbana com o objetivo de desenvolver um fragmento de uma cidade utópica, onde, por meio de um sorteio, cada aluno teve uma quadra para representar um modelo tridimensional de uma obra icônica da arquitetura.

Além dessas, também estão expostas maquetes de edifícios em altura, com modelos tridimensionais, mais de 15 pavimentos, materiais e acabamentos monocromáticos e propostas de coberturas entre o Centro Tecnológico e o Bloco C. “Os alunos responderam de forma positiva ao desafio lançado e nos surpreenderam com a maturidade, o embasamento teórico de referências e a qualidade do produto final”, ressalta o coordenador.

A exposição permanecerá durante o início do segundo semestre para visitação no primeiro piso do Centro Tecnológico.