Estética Paliativa é tema de palestra no 3º Simec

Uma semana de reflexões, troca de conhecimentos e sensibilização. A Universidade Paranaense – Unipar realizou nos últimos dias o 3º Simec (Simpósio de Estética e Cosmética), com lançamento oficial do Outubro Rosa, promovido pelo movimento Cascavel Rosa – uma história de luta, coragem, esperança e amor.

Após apresentação da campanha, o curso recebeu a especialista em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein, Vanessa Monteiro, que palestrou sobre “Estética Paliativa – não podemos curar, mas podemos paliar através da Estética”, tema sugestivo para a noite.

O objetivo foi compartilhar sua experiência profissional voltada ao alívio de dores, conforto e assistência a esses pacientes e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida. A profissional contou como é a prática, o uso de cosméticos, a conduta, as técnicas de massagem e, ainda, compartilhou publicações científicas e vídeos de relatos de pacientes sobre o processo do adoecimento, o tratamento, até o falecimento.

Também comentou que a maioria dos pacientes que procuram por atendimento são oncológicos, mas a estética paliativa pode ser para qualquer doença como Alzheimer, crônico renal e outras.

Segundo Vanessa, a ideia é auxiliar o paciente em casos de inchaço, dor no corpo e efeito colateral da pele devido às medicações: “Podemos tratar aquela pele, reparar aquele tecido, realizar técnicas de massagem para aliviar depressão, angústia e outros sintomas que causam desconforto”.

Outra palestra foi com o professor Itamar Ribeiro. Motivacional, o palestrante falou sobre atitudes vencedoras para a conquista de sucesso, prosperidade e felicidade. “Tudo na vida se conquista, nada se alcança”, afirmou, ressaltando a importância do equilíbrio espiritual, apoio da família no processo, aprender a gostar do que faz e saber cuidar do dinheiro.

Com uma programação abrangente e especial, a semana reuniu outros grandes nomes, como a diretora técnica da Skin Health, esteticista Sandra Costa, que proferiu a palestra Cosmetologia das conversões: a pele e seu poder de reação.

Teve, ainda, noite de workshops: Juliana Perardt com o tema dermaplaning: a beleza por trás da lâmina; Jéssica Batista e Jacson Amorim falaram sobre make glow e a arte do penteado; Andressa Juliana focou na ozonioterapia nos procedimentos estéticos; Evellyn Ferreira aprofundou sobre a carboxiterapia: o poder do CO2 nos tratamentos estéticos; Patricia Ghezzi discutiu sobre gestantes e a estética; Suelen Garbim relacionou a tecnologia drone no clareamento do melasma; Thata Broetto apresentou a tendência color make-up; e, Tainá Bonamigo, com o assunto ventosaterapia chinesa.