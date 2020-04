Estagiários de Enfermagem e Medicina do Centro FAG ajudam na triagem de pacientes

Com a pandemia do novo coronavírus, o sistema de saúde passa por várias adequações prevendo a maior demanda de pacientes, já apontada pelas estatísticas. A Fundação Hospitalar São Lucas conta com uma estrutura externa composta por dois ônibus. Um deles é exclusivo às gestantes; o outro para triagem dos demais pacientes.

O Hospital também investiu na ampliação de salas de atendimento de emergência, que estão sendo equipadas em containers. Outra medida envolve a graduação. Foram abertas vagas para estágio voluntário aos alunos de Medicina e Enfermagem do Centro FAG. Os primeiros selecionados já passaram pelo treinamento e estão em atividade.

Marlon Woginski está no 7º período de Enfermagem e auxilia o trabalho do enfermeiro na triagem realizada nos ônibus, verificando os sinais vitais, sempre com a supervisão profissional. Ele conta que se voluntariou para o trabalho porque esse é o papel de quem atua na área da saúde: ajudar quem precisa. “Neste momento vi a necessidade de ajudar, mas também de aprender sobre o trabalho desempenhado pelo enfermeiro. O Hospital São Lucas nos capacitou para a atividade, sobre os procedimentos e uso de EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] para a segurança de todos”.

Felipe Almeida, que está no 6º ano de Medicina, realiza, sob a supervisão dos profissionais, a entrevista com os pacientes. As perguntas são sobre os sintomas, sobre viagens recentes ou se o paciente teve contato com alguém suspeito ou infectado por coronavírus. “A gente nunca tinha visto uma pandemia acontecendo e vivenciar isso nos tornará profissionais mais preparados para outras situações de emergência que possamos nos deparar no futuro. Especificamente sobre o coronavírus, estamos ‘sentindo’ de perto como é a doença, como se espalha, vendo as ações do governo, dos hospitais e da população para o seu enfrentamento”, analisa Felipe.

Os alunos de Medicina direcionam o atendimento para o médico respiratório ou médico plantonista normal, além de agilizarem as questões burocráticas ao paciente e instruí-los sobre o isolamento domiciliar, quando necessário.

O médico coordenador do pronto-socorro, doutor André Schier, explica que o treinamento feito com os estagiários foi o mesmo realizado em períodos habituais, mas com ênfase aos cuidados redobrados em relação à prevenção de contágio.

Schier explica que, como os acadêmicos estão nos períodos finais da graduação, já possuem capacidade para executar a parte técnica designada aos estagiários. “Um cenário de pandemia é algo excepcional. Sou formado há mais de 15 anos e não lembro de vivenciar essa situação, que, apesar de ser preocupante, traz um aprendizado muito grande, e vem ensinar muito ao sistema de saúde com relação ao trato de doenças infectocontagiosa. A experiência que os acadêmicos vão adquirir, com o atendimento aos doentes, vai contribuir para um relacionamento mais humano que será refletido na prática profissional”, finaliza.