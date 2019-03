Estado promove ações pelo Dia Mundial da Água

Para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, o Governo do Estado promoverá diversas ações de conscientização, preservação e sensibilização sobre biodiversidade. As atividades serão desenvolvidas pela a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

Nesta sexta-feira (22), o governador Carlos Massa Ratinho Junior participa do lançamento do programa Educação Ambiental para Bacias Hidrográficas no Iate Clube de Caiobá e no Terminal Turístico Pesqueiro (Trapiche) de Guaratuba, no Litoral do Estado. As ações serão realizadas até o dia 28 de abril em diferentes municípios paranaenses.

O objetivo é ampliar a discussão sobre a importância da preservação dos mananciais para que a água possa efetivamente estar disponível para todos. Serão base do trabalho as 16 bacias hidrográficas do Paraná. “A agenda de atividades está voltada para o objetivo maior da Secretaria que é o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado”, ressalta o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

AÇÕES – Entre as principais ações a serem realizadas durante o mês estão a soltura de peixes nas bacias do Paraná, plantio de árvores e tenda com ações de educação ambiental.

DIVULGAÇÃO – Durante cada semana, a secretaria divulgará em sua página no Facebook (www.facebook.com/desenvolvimentosustentaveleturismo) um calendário indicando o local que será realizado o evento do programa. Demais ações promovidas serão divulgadas em matéria por semana.

DIA DA ÁGUA – A data foi comemorada pela primeira vez em 1993, numa realização da Organização das Nações Unidas (ONU). A intenção é conscientizar sobre os problemas que envolvem a água nos dias de hoje. A ONU desenvolve temas anuais para definição de ações. O tema para 2019 é Água para todos: não deixar ninguém para trás – uma adaptação da promessa central da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

É neste contexto que a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e turismo lançao programa Educação Ambiental para Bacias Hidrográficas. “Um programa como esse pode ajudar a recuperar, conservar e preservar as bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade ambiental”, diz a diretora de Políticas Ambientais da Secretaria, Fabiana Campos. “Isso é feito por meio de ações permanentes e integradas, que promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os diversos usos, e para toda população”, afirma.

ABERTURA – Em parceria com a prefeitura de Guaratuba e o Grupo Náutica, o Governo do Estado, por meio da secretaria, irá promover uma série de atividades para início das ações por todo o Estado. O evento começará no iate Clube de Caiobá, com o lançamento do Guia Náutico Águas do Paraná, assinatura de protocolos de intenção e termos de criação de grupos de trabalho em temas de interesse do Turismo Náutico e da Gestão e Proteção de Bacias Hidrográficas.

Na sequência, no Terminal Turístico Pesqueiro (Trapiche) de Guaratuba, serão apresentadas diversas atividades didáticas na Tenda da Sustentabilidade, com o tema água, incluindo exposição de esqueletos de animais marinhos; materiais de educação ambiental; ônibus Ecoexpresso da Sanepar; estação móvel do Simepar, para mostrar ao público como funciona uma estação meteorológica e de monitoramento; bancada móvel de análises de qualidade da água, do Instituto Ambiental do Paraná (IAP); além de distribuição de material didático dos parques e unidades de conservação.

TENDA AMBIENTAL – A tenda esteve em Telêmaco Borba nesta quarta-feira (20) sendo o início das atividades em comemoração ao Dia Mundial da água. Foram recebidas turmas de escolas da região para participar dos atrativos, como os painéis simbolizando uma trilha com informações sobre o bioma Mata Atlântica, Biodiversidade, proteção da fauna e flora, bacias hidrográficas, cuidados com a natureza e sustentabilidade; jogos gigantes de tabuleiro e dominó com a temática da biodiversidade; barraca de caça aos peixes, simbolizando um rio sujo; e pintura facial.

A Tenda de Educação Ambiental foi uma das ações no evento promovido pela Klabin. Como iniciativa do Dia Mundial da Água, a empresa promoveu também a Remada Ambiental, com o objetivo de mobilizar um mutirão para descer o Rio Tibagi de bote recolhendo todo lixo.