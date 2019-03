Equipes já fazem as contas por vaga na D e contra rebaixamento

Cascavel – Encerrada a 2ª rodada da Taça Dirceu Krüger, as equipes já começam a pensar no próximo compromisso pelo Paranaense de Futebol e também nas contas para fechar a participação com objetivo cumprido. Nesta semana, haverá a 3ª e a 4ª rodadas. Depois, restará apenas uma para o fim do campeonato.

Por enquanto, a briga pela vaga restante na Série D do Brasileiro 2020, lembrando que uma já pertence ao Toledo, campeão da 1ª Taça, tem o FC Cascavel à frente, com 11 pontos. A Serpente Aurinegra tem como principal concorrente no momento o Cianorte, com 10 pontos – o PR-19 poderá distribuir três vagas na Série D caso não seja realizada a Taça FPF no segundo semestre.

A tabela de jogos é favorável ao time do Oeste, que quinta-feira jogará em casa contra o Rio Branco, enquanto o Leão do Vale visitará o Paraná Clube, no mesmo dia. No domingo, Cianorte e FC Cascavel farão duelo direto no Albino Turbay. Já na última rodada, no dia 24 (domingo), o time cascavelense fará dérbi com o Cascavel CR e a equipe cianortense desafiará o Rio Branco em Paranaguá.

De olho na Série D e também na permanência na elite do Estadual, estão Cascavel CR, Maringá e Rio Branco. Deles, a Serpente Tricolor é quem tem a sequência mais complicada pela frente: o Coritiba em casa, amanhã; o Paraná Clube fora, no domingo; e o dérbi com o FC na última rodada.

Já o Maringá terá pela frente o Londrina (casa), o Operário (fora) e o Toledo (casa), enquanto o Rio Branco enfrentará o FC Cascavel (fora), o Coritiba (fora) e o Cianorte (casa).

Tudo ou nada

Para o Foz do Iguaçu, a sequência da participação na Taça Dirceu Krüger é encarada como de “tudo ou nada”. A cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento na classificação geral, o Azulão precisa de pelo menos duas rodadas perfeitas – das três restantes – para deixar a zona da degola. Isso significa vencer o Toledo amanhã, em casa, e o Athletico domingo, na Arena da Baixada. Depois, na última rodada, o time iguaçuense atuará em casa contra o Operário. Uma sequência positiva de quebra garantiria o Foz na semifinal da 2ª Taça.

PRÓXIMOS JOGOS

FC Cascavel (escudo)

Rio Branco (C)

Cianorte (F)

Cascavel CR (C)

Cianorte (escudo)

Paraná (F)

FC Cascavel (C)

Rio Branco (F)

Cascavel CR (escudo)

Coritiba (C)

Paraná (F)

FC Cascavel (F)

Maringá (escudo)

Londrina (C)

Operário (F)

Toledo (C)

Rio Branco (escudo)

FC Cascavel (F)

Coritiba (F)

Cianorte (C)

Foz do Iguaçu (escudo)

Toledo (C)

Athletico (F)

Operário (C)