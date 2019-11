Engenharia Florestal promoveu o 1º Lapidando Talentos

A Aefos/PR tem procurado interagir com os estudantes de Engenharia Florestal da sua região de atuação e, sendo o curso de Dois Vizinhos muito presente nessas ações, relatamos hoje um grande evento realizado na UTFPR.

O Lapidando Talentos aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro e contou com a participação de mais de 120 pessoas, envolvendo convidados externos, professores e acadêmicos da instituição. Foi realizado pelo PET-Engenharia Florestal, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Curso da Engenharia Florestal) e teve como apoiadores o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal Professor Sebastião do Amaral Machado, Empresas Juniores UTFlorestal e Insecta, além da Associação dos Engenheiros Florestais do Oeste e Sudoeste do Paraná.

Dividido em dois dias, o evento começou com a abertura oficial, quando ficou claro para todos os líderes presentes o quão inovador era a realização de um evento nesse formato. Nesse dia, o evento contou com palestra do engenheiro florestal Ciro Duarte de Paula Costa, relatando sua trajetória profissional e empresarial.

Posteriormente, foram divulgadas as 18 equipes previamente formadas e o tema do 1º Desafio Florestal, que consistia em criar um produto ou um serviço que controlasse a broca do cedro, uma das principais pragas que afetam o cultivo da espécie, sendo ainda um problema insolúvel no empreendimento florestal. As equipes tiveram um tempo aproximado de 12 horas para propor e apresentar uma resposta ao desafio.

As propostas das equipes foram apresentadas a uma comissão de três avaliadores da área, sendo selecionadas as três melhores propostas, as quais foram reavaliadas frente a uma nova apresentação e classificadas de acordo com a pontuação.

O desafio teve como equipe vencedora os alunos Lucas Ramon Gorgulho, Andreia da Silva Broncowiski e Wellington Borba Ferron, estudantes de Engenharia Florestal da UTFPR Câmpus Dois Vizinhos, que propuseram um conjunto de soluções integradas para o desafio apresentado. Os grupos classificados em segundo e terceiro lugares também propuseram soluções similares, atingindo boas pontuações frente aos avaliadores.

Para os membros da equipe vencedora do desafio foi feita a seguinte pergunta: Qual foi a sua experiência referente ao 1º Lapidando Talentos?

Para essa pergunta, a resposta foi unânime em apontar o caráter inovador do evento, ressaltando aspectos como o aprendizado, o trabalho em equipe, o respeito mútuo, o controle emocional frente à pressão do tempo extremamente limitado, a superação da timidez de apresentar uma ideia em público, a vivência de um desafio real de preparação ao mercado de trabalho, a superação de dificuldades e controle de emoções, a boa preparação dos alunos participantes, a decorrência das aulas teóricas e práticas durante a graduação e a participação deles em diversos projetos de pesquisa e extensão, em estrutura e apoio oferecidos pela UTFPR

Esse evento foi inovador em toda sua concepção, dentro da UTFPR, onde os organizadores tiveram a coragem e a determinação para trazer um evento dessa magnitude para a comunidade acadêmica e participantes externos. Todos os envolvidos estão de parabéns pela iniciativa e pela proposta de desafio, instigando os alunos a verem na prática a problemática de um setor empresarial, a pressão de se resolver um problema e como a criatividade e o trabalho em equipe estão entrelaçados.

A Aefos/PR parabeniza o curso de Engenharia Florestal da UTFPR Dois Vizinhos, seus alunos e professores, pela iniciativa, o que engrandece enormemente um curso que já é um dos melhores do Brasil e que, com certeza, deixará muitos estudantes do ensino médio instigados a cursar o mesmo e participar de desafios como o ocorrido neste ano e que se repetirá a cada ano. Desafios como esse tornarão estes estudantes futuros grandes profissionais, sem sombra de dúvida!

Vencedores do Desafio Florestal. Fonte: PET- Engenharia Florestal, 2019.

Naiara Alves Felipe é graduanda em Engenharia Florestal da UTFPR Dois Vizinhos e associada júnior da Aefos/PR