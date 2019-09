Emulsão de dinamite é apreendida na Cadeia de Umuarama

Agentes penitenciários do Depen (Departamento Penitenciário) do Paraná, Policiais Militares da ROTAM do 25º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na Cadeia Pública de Umuarama cerca de 600g de emulsão de dinamite nessa quinta-feira (19).

A ação foi deflagrada após informações de inteligência do Depen e da Polícia Civil em conjunto com outras agências de que os presos estariam com explosivos no interior da Cadeia para detonar uma das paredes da Cadeia e empreender fuga, diversas medidas de segurança foram adotadas e resultaram na apreensão do artefato explosivo.

O artefato explosivo foi retirado da Cadeia pelos agentes e policiais e colocado em uma área externa da Cadeia, em um campo de futebol, e está a disposição do anti bombas do Bope(Batalhão de Operações Policiais Especiais) de Curitiba que foi acionado, após a apreensão foi feita uma revista estrutural.

Os presos alvos da operação foram transferidos para uma penitenciária como medida de segurança.

As investigações prosseguem e investigadores da Delegacia de Umuarama vão apurar a conduta criminosa dos presos.

O nome dos presos e da penitenciária para onde eles foram transferidos não serão divulgados para não comprometer as investigações que estão em andamento.