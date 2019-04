Empresário sofre segunda tentativa de homicídio no Santa Cruz e fica em estado grave

Um empresário ficou em estado grave após ser atingido por pelo menos 24 disparos de uma pistola 9mm em uma loja de bebidas na Rua Xavantes esquina com a Rua Itaquatiaras no bairro Santa Cruz em Cascavel na manhã dessa quarta-feira (24).

De acordo com informações de populares, o homem estava na frente do estabelecimento quando um veículo Astra de cor preta se aproximou do local e o ocupante disferiu vários disparos contra o empresário Sandro Rossi que é dono do estabelecimento. A placa do veículo chegou a ser anotada mas no registro consta uma motocicleta Biz.

Sandro Rossi já havia sofrido uma tentativa de homicídio no dia 29 novembro de 2018 em sua loja e também ficou em estado grave na época.

Na primeira tentativa de assassinato, um homem entrou na loja e disparou três vezes na direção do empresário, atingindo-o no tórax, na região pélvica e no pescoço. Desta vez, não se sabe ao certo o número de disparos que foram disferidos, mas segundo a equipe de reportagem, mais de 30 munições estavam espalhadas pelo chão.

O homem foi atendido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Universitário. A Polícia Militar isolou a área para realização de perícia.

