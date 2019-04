Empresário baleado passa por cirurgia de emergência

O empresário Sandro Rossi, atingido por mais de 20 disparos de pistola 9 mm na manhã de quarta-feira, passou por uma cirurgia de emergência na tarde de ontem no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. De acordo com familiares, o quadro dele piorou durante a madrugada e à tarde uma cirurgia no intestino foi realizada.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, ainda não se sabe quantos tiros atingiram o empresário que teve 24 perfurações. E ainda não se tem informações sobre projéteis alojados, já que o estado de saúde do paciente não permite o exame por enquanto.

A Polícia Militar continua realizando rondas nas proximidades do HU, a pedido dos funcionários, que temem que os autores do atentado possam ir até o local atrás do empresário.

Investigação

A Delegacia de Homicídios afirma que já existe uma linha de investigação para solucionar o crime. Questionada sobre uma possível ligação entre essa tentativa de homicídio e sofrida pelo empresário em novembro do ano passado, a delegacia informou que “detalhes não podem ser divulgados para que a investigação não seja prejudicada”.