Embargo aviário

O presidente Jair Bolsonaro chegou ontem (28) à Arábia Saudita, último país a ser visitado no giro pela Ásia e pelo Oriente Médio. Bolsonaro disse que, dentre os assuntos com autoridades árabes, está o embargo à carne de frango brasileira que ocorre desde janeiro – o país é o maior importador de frango do Brasil. O presidente se mostrou esperançoso sobre um acordo: “É como uma ferida, cicatriza… Quem nunca passou por uma situação como essa até dentro de casa? Aqui é semelhante. Tenho certeza de que já está superado, até porque eles estão gostando muito do novo governo do Brasil, a exemplo da imprensa brasileira”, explicou.