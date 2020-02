EMBALADO | FC Cascavel defende invencibilidade em Cianorte

Garantido antecipadamente nas quartas de final do Paranaense 2020, o FC Cascavel visita o Cianorte neste domingo (1º), às 16h, no Albino Turbay, em busca de somar pontos para tentar voltar à liderança isolada da classificação. A equipe aurinegra divide a ponta da tabela com o Coritiba, mas leva a pior no saldo de gols. O Coxa abre a rodada no sábado (29) contra o Toledo, também fora de casa. Para o jogo com o Leão do Vale, o time cascavelense conta com os retornos do volante Oberdan e do meia Adenilson, ambos de suspensão. Derrotada na primeira rodada do Estadual, a Serpente Aurinegra chega para este confronto sem perder desde então. Já são sete jogos sem derrota.

Relacionado