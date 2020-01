Em uma tarde, PRF apreende 500 mil carteiras de cigarro e recupera dois carros em Guaíra (PR)

Em um intervalo de seis horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem (27) em Guaíra (PR) uma carreta com cerca de meio milhão de carteiras de cigarro contrabandeado do Paraguai e recuperou dois carros roubados. No total, três envolvidos foram presos –dois deles pelo crime de receptação e um, por contrabando. As três abordagens ocorreram na BR-163, em frente à Unidade Operacional Ponte Ayrton Senna.

Avaliada em R$ 2,5 milhões, a carga de cigarro foi apreendida por volta das 18 horas. Ela era transportada em uma carreta conduzida por um motorista paraguaio, de 20 anos de idade.

Aos policiais rodoviários federais, o contrabandista disse que saiu de Salto del Guairá, no Paraguai, e que levaria a carga ilícita a princípio até Guaíra. Tanto o caminhão quanto o semirreboque tinham placas falsas. Além do crime de contrabando, o homem preso responderá pelos crimes de adulteração de veículo e uso de documento falso.

Mais cedo, ao meio-dia, os agentes da PRF recuperaram uma caminhonete Mitsubishi L200 que havia sido furtada em 2012 em São Paulo (PR). Às 16 horas, outro carro, um Chevrolet Monza que havia sido roubado no último dia 24 em Umuarama (PR), também foi recuperado. Ambos os motoristas foram presos em flagrante pelo crime de receptação.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência de contrabando de cigarro na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Os dois carros recuperados foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, também em Guaíra.