Em primeiro dia de uso obrigatório de máscara, Cascavel chega a 59 casos confirmados da covid-19

O boletim diário com os casos da covid-19 desta segunda-feira (13), mostra que Cascavel já tem 59 casos da doença. Este é o primeiro dia em que o uso de máscaras é obrigatório nas ruas da cidade.

Outras medidas passaram a valer nesta segunda-feira com um novo decreto.

No boletim atualizado, o município apresenta outros 21 casos aguardando o resultado dos exames e 516 pessoas estão em monitoramento. Já foram liberados do isolamento domiciliar 2.335 pessoas e 184 casos foram descartados com exame.