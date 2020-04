Cascavel: decreto inclui pets shops e academias; e obriga uso de máscaras

Cascavel – O Município de Cascavel entra na quarta semana de “quarentena” mantendo o fechamento de parte do comércio e dos terminais rodoviário e aeroviário, agora incluindo duas atividades na flexibilização: pet shops e academias, ambos com restrições. O uso de máscara consta como obrigatórios a todos que saírem nas ruas.

O assunto foi discutido na reunião do COE (Centro de Operações Emergenciais) na manhã de sábado e os tópicos adiantados pelo prefeito Leonaldo Paranhos no fim do encontro. Os termos ficaram disponíveis para alterações do Ministério Público e, às 18h10, anunciado oficialmente o novo decreto, que entra em vigor na segunda-feira (13).

Paranhos adiantou que “teremos uma semana muito difícil”, prevendo inclusive a morte de duas pessoas que estão em situação bem complicada na UTI, e que será preciso ter muito cuidado. “É uma decisão de todos. Não existe super-herói. Temos que avançar, mas não existe receita pronta. Avançar no que pode e retroagir no que não dá certo”, disse, logo após a reunião do COE.

Segundo ele, foi praticamente mantido o último decreto, com reforço de fiscalização especialmente nos mercados, que têm registrado superlotação quase todos os dias. Os fiscais acompanham também a majoração de preços.

No caso dos mercados, ficará proibida a entrada de crianças, havendo ainda a recomendação para que idosos e pessoas com comorbidades evitem ir a esses locais.

Além disso, o transporte público continua restrito às excepcionalidades, com linhas reduzidas e apenas a empregados de setores essenciais, “porque sabemos que é um foco importante de contaminação”, argumenta o prefeito. Esses setores excepcionais são basicamente serviços de saúde.

Apesar da expectativa de que a rodoviária pudesse ser aberta a partir de segunda (13), ela continuará fechada. Na sexta-feira, uma decisão judicial permitiu o transporte intermunicipal no Paraná, que não deve incluir por enquanto Cascavel, já que não há local para embarque e desembarque.

Novidades

Dentre as novidades estão os pet shops e as academias. O primeiro terá de funcionar apenas no sistema delivery, buscando e levando os animais para banho e tosa, e o segundo poderá atender apenas com horário marcado e atendimento individual. Ambos seguindo as recomendações das autoridades sanitárias com relação à higienização.

O restante do comércio fica restrito ao que já dizia o decreto anterior: apenas empresas com até nove funcionários podem abrir, com limite de clientes e obedecendo às regras sanitárias.

Justiça

Duas questões tramitam na Justiça. Um pedido da Havan para poder atender já que se considera “hipermercado”, e um pedido de liminar do Ministério Público para que o comércio seja novamente fechado devido ao aumento significativo de pessoas nas ruas de Cascavel e registro de diversas situações com aglomerações, especialmente na porta de lojas de departamento (inclusive a Havan), mercados, lotéricas e bancos.

Ambas aguardam decisão judicial. Esta última, a prefeitura enviou contestação na sexta-feira (10) e aguarda agora resposta da Justiça, se será deferida ou não a liminar do MP. “A Justiça a gente cumpre; se achar que devemos ficar fechados, evidentemente que daí a responsabilidade será dela”, disse o prefeito Paranhos, que acrescentou: “Eu não quero ter a pretensão de achar que tenho a solução sozinho. Essa é uma solução que, inclusive, envolve a população. Todos têm que ter responsabilidade. É um momento de responsabilidade singular e coletiva. Não é para uma pessoa só. Tem que descer da arquibancada e participar do jogo, não pode ficar só vaiando ou aplaudindo”.

Incentivo ao isolamento

O prefeito Leonaldo Paranhos antecipou no sábado (11) que a Prefeitura de Cascavel apresentará, na próxima semana, um programa para idosos, virtual, que visa a interação com quem está em casa. “Vamos sortear brindes e até uma casa para as pessoas ficarem em casa”.

Segundo ele, não adianta fazer decreto de isolamento vertical, a proposta é criar uma experiência inédita “que vai dar certo”.

Clique aqui e leia a íntegra do decreto.

Ouça a entrevista com Paranhos: