Em dois dias, PRF flagra 188 ultrapassagens proibidas no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou 188 manobras proibidas de ultrapassagem nos dois primeiros dias de Operação Corpus Christi no Paraná.

Ao lado da fiscalização de embriaguez ao volante e das ações de controle de velocidade com uso de radares portáteis, as ultrapassagens proibidas estão entre as prioridades da operação da PRF, que começou na quarta-feira (19) e segue até domingo (23).

A PRF divulgou imagens de alguns flagrantes de ultrapassagens, registrados ontem (20) na BR-277, em Porto Amazonas (PR), na região dos Campos Gerais.

A multa por ultrapassar em local proibido tem natureza gravíssima, corresponde a sete pontos na carteira de habilitação e custa R$ 1.467,35. O valor dobra em caso de reincidência na mesma infração em um período de até 12 meses.

Ultrapassagens indevidas estão entre as principais causas de colisões frontais em trechos de pista simples.

Outras infrações

O balanço parcial de infrações registradas pela PRF na quarta-feira (19) e quinta-feira (20) aponta ainda 2.097 veículos em excesso de velocidade, 17 casos de embriaguez ao volante, oito crianças sendo transportadas em cadeirinha e 25 caminhões com excesso de peso no estado.

Entre os flagrantes de excesso de velocidade está o de um carro a 156 km/h em um trecho da BR-376 na Serra do Mar onde o limite máximo é 80 km/h. E o de uma motocicleta a 150 km/h no perímetro urbano da BR-277, em Foz do Iguaçu, onde o limite também é 80 km/h.

Veja o vídeo desse flagrante:

No feriado de Corpus Christi do ano passado, seis pessoas morreram e outras 106 saíram feridas. As equipes da PRF atenderam 104 acidentes.

O balanço de acidentes atendidos durante a operação deste ano será divulgado na próxima segunda-feira (24), às 9h.