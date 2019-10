Em ação na divisa entre Paraná e MS, PRF recupera dois caminhões roubados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nessa quinta-feira (10) na divisa entre os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul dois caminhões com alerta de roubo.

Ambos estavam com placas falsas e haviam acabado de cruzar o Rio Paraná, em uma balsa. Um dos envolvidos foi preso em flagrante.

A equipe da PRF abordou o primeiro caminhão em uma estrada de terra, nas imediações do Porto Caiuá. O motorista, de 39 anos de idade, apresentou um documento do veículo com indícios de falsificação.

Os policiais rodoviários federais descobriram a placa original do caminhão, um Mercedes-Benz L1620, que havia sido roubado no último 7 de agosto, em Londrina (PR). O preso revelou ter sido contratado em Umuarama (PR) para levar o veículo até Naviraí (MS).

Minutos depois, os mesmos agentes da PRF abordaram um segundo caminhão, do mesmo modelo que o primeiro, e que transportava um trator agrícola.

Durante a abordagem, o homem saltou do caminhão e fugiu a pé, através de uma área de mata. Ele ainda não foi localizado, mas os policias conseguiram identificá-lo. O veículo, furtado em Ivaiporã, também tinha placas e documento falsificados.

Ambos os envolvidos responderão pelos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração.

O proprietário do trator Massey Ferguson 7180, de cor vermelha, que era transportado pelo segundo caminhão, ainda não foi identificado.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Federal em Naviraí. Uma equipe da Força Nacional prestou apoio durante o encaminhamento dos veículos até a PF.