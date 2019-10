Em 24 horas PRF apreende duas carretas com cigarros em Guaíra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carreta que transportava 450 mil carteiras de cigarros do Paraguai no final da noite desta sexta-feira (18) em Guaíra, região oeste do Paraná.

A abordagem ocorreu no perímetro urbano da BR-163, por volta de 23h45. O motorista apresentou documentos falsificados. Após uma fiscalização minuciosa, a carga contrabandeada foi descoberta, sob uma camada de grãos de milho.

Mais cedo, por volta das 7 horas da manhã, uma primeira carreta com 450 mil carteiras de cigarro já havia sido apreendida, em Marechal Cândido Rondon, na mesma rodovia, também sob uma carga de milho.

Somadas, as duas cargas ilícitas têm valor de mercado superior a R$ 4,5 milhões.

O caminhão e o semirreboque apreendidos à noite estavam com placas adulteradas. A equipe da PRF não conseguiu chegar à placa original do semirreboque, mas descobriu que o caminhão havia sido roubado no último mês de janeiro, em Cuiabá (MT).

Na cabine do veículo foram encontrados ainda R$ 4 mil em dinheiro. O motorista preso disse que saiu de Dourados (MS) e que ainda seria informado sobre o destino final da viagem.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. O preso responderá pelos crimes de contrabando, uso de documentos falsos, receptação e adulteração.