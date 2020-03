El Clássico: Real e Barcelona disputam liderança do Espanhol e do histórico geral do duelo

Messi é o maior goleador do clássico, mas não marca no Real desde 2018 Crédito: EFE

Madri – Neste domingo (1º), às 17h (de Brasília), Real Madrid e Barcelona entram no campo do Santiago Bernabéu para disputar o maior clássico do futebol espanhol. Válido pela 26ª rodada do campeonato nacional, o confronto marca a briga direta pela liderança da competição, além de colocar o vencedor à frente no histórico geral do embate.

No momento, os catalães ocupam a liderança da La Liga com 55 pontos, dois a mais que os merengues, segundos colocados. No retrospecto do “El Clássico”, as duas equipes estão rigorosamente empatadas: são 72 vitórias para cada lado e 35 empates.

O primeiro embate entre os rivais foi em fevereiro de 1929, com vitória do Real Madrid por 2 a 1, no antigo Estádio Les Corts, em Barcelona. No jogo seguinte, o Barcelona devolveu, triunfando por 1 a 0 no Estádio Real Madrid Chamartín.

Para o confronto deste domingo, o Barcelona conta com um grande trunfo, já que o argentino Lionel Messi é o maior goleador do clássico, com 18 gols em 26 jogos. O último tento do camisa 10 contra os rivais, porém, foi em maio de 2018, em empate por 2 a 2 no Camp Nou, também pelo Campeonato Espanhol.

No último confronto, em dezembro do ano passado, as duas equipes ficaram no 0 a 0 pela 10ª rodada da competição nacional, na casa do Barcelona.