Egresso, juiz do Trabalho prestigia audiência simulada com estudantes de Direito

Os alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Cascavel – Univel tiveram a oportunidade de ver como funciona um processo trabalhista em uma audiência simulada.

A atividade aconteceu com o 8º semestre matutino, na disciplina de Direito Processual do Trabalho, em que a prática serviu como um complemento dos estudos teóricos feitos em sala de aula. “A atividade foi bastante positiva e proveitosa. Os alunos puderam ter essa experiência prática daquilo que aprendem em sala de aula sobre o objetivo dos atos processuais, qual o papel dos advogados, das partes e do juiz, do Judiciário”, explicou o coordenador do curso de Direito, Leandro Faccin.

Para participar da atividade prática, os alunos receberam o juiz do Trabalho que atua na jurisdição trabalhista de Campo Mourão e egresso da Univel, Sandro Britez. “Na Justiça do Trabalho, de maneira geral, esse momento é muito importante, é quando se ganha ou que se perde. Nada disso você consegue só lendo, precisa participar das audiências, o começo é difícil em todo lugar, então vocês precisam ter estudos teóricos bons”, ressaltou o magistrado.

Estudante de Direito, Sandro Popoatzki ainda ressaltou a importância de atividades como essa durante a graduação. “A experiência foi muito boa, porque na prática nós conseguimos aferir aquela atenção de conseguir falar ou não o que aprendeu na teoria. Faz muita diferença para ver como será o nosso potencial lá fora”, concluiu.