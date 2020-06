Efeito pandemia: Indústria despenca 18,8% em abril, a maior queda histórica

A pandemia de novo coronavírus fez com que a indústria brasileira registrasse em abril a maior retração em 18 anos, desde que os dados começaram a ser medidos. Dados da PIM (Pesquisa Industrial Mensal), divulgados nesta quarta-feira (3) pelo IBGE, mostram que a queda do setor foi de 18,8% na comparação com março, quando o indicador já havia registrado queda de 9%. É a maior contração da série histórica da pesquisa, iniciada em 2002. Em relação a abril do ano passado, a queda também foi a maior da série histórica: -27,2%.

Entre março e abril, a indústria já registra queda acumulada de 26,1%. O resultado confirma a paralisia do setor industrial brasileiro, que ainda nem havia se recuperado das perdas dos últimos anos provocadas pela crise econômica. Desde 2010, os industriais vêm perdendo participação no PIB (Produto Interno Bruto) do País.